ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 июля 14:02
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Емельяненко: Исмаилов испугался драться. Я себе это поражение считать не буду

Бой в Сочи на турнире ACA 107 закончился в третье раунде.

Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Магомеда Исмаилова во вчерашнем поединке.

«Самочувствие отличное, – заявил Александр в интервью Vseprosport.ru – Доволен, что удалось увидеть моменты, которые нужно проработать. Ничего катастрофического и нового Исмаилов не преподнёс. Весь его план на бой я предвидел, просто впопыхах рвался закончить турнир досрочно. Ни в одном из раундов не чувствовал никакой опасности от него. Всё, что он смог сделать, он сделал. В отличие от Исмаилова, я хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может. Стрёмная победа Исмаилова. Пусть засчитает её себе, а я себе это поражение считать не буду.

Все хотели видеть красочный и зрелищный бой, а Исмаилов испугался драться. Он создавал видимость поединка. Хочу обратить внимание судей на подобные мероприятия. Если человек переводит бой в партер, чтобы создавать видимость работы, надо поднимать спортсменов в стойку. А активные действия заключаются не в одиночных ударах и создании видимости, что идёт атака, а в связке, которая к чему-то приводит. Любой боец начинает бить, чтобы он остался в стойке, а другой оказался в партере. А дальше – добивание. А Исмаилов – по одному удару: тук-тук-тук. Это не интересно нигде, кроме Дагестана».

источник: Vseposport.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Погребняк покинул «Урал»АВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск«Спартак» победил в Казани и занял седьмое местоТактаров резко высказался о Емельяненко и ИсмаиловеРумынка, о которой мечтает весь мирЛучшие моменты боя Емельяненко – Исмаилов (видео)
Александр Емельяненко: Исмаилов испугался драться. Я себе это поражение считать не буду
Бой в Сочи на турнире ACA 107 закончился в третье раунде.
25.07.2020 14:02
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Исмаилов сломал Емельяненко нос
Александру диагностировали травму после боя в Сочи на турнире ACA 107.
25.07.2020 13:54
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Петр Ян: Емеля, сколько же ты газовал
Чемпион UFC в легчайшем вече прокомментировал поражение Александра Емельяненко в бою против Магомеда Исмаилова.
25.07.2020 01:07
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Магомед Исмаилов: Каждый из нас может пролететь над гнездом кукушки (видео)
34-летний боец прокомментировал победу над Александром Емельяненко.
24.07.2020 23:00
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде
Разница в весе 22,5 кг не помешала Магомеду одолеть соперника.
24.07.2020 22:19
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Боец Слипенко сделал своей девушке предложение после победы на турнире АСА 107 (видео)
Виталий одолел Черси Дудаева.
24.07.2020 21:07
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Магомед Исмаилов: Когда я преследую какую-то цель, разница в весе не имеет значения
Боец, выступавший в средней и полутяжелой весовых категориях, оказался на 22,5 кг легче, чем его соперник Александр Емельяненко.
24.07.2020 19:03
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Поединок состоится 24 июля и пройдет без зрителей.
23.07.2020 10:13
ММА
автор: Юрий Нечаев
Даниэль Кормье: Если Миочич одолеет меня, то я хочу, чтобы он побил мою лучшую версию
Поединок запланирован на 15 августа.
23.07.2020 08:00
ММА
автор: Юрий Нечаев
Главный бой UFC Fight Night 173 отменен из-за коронавируса у Алданы
Турнир пройдет 1 августа в Лас-Вегасе (США).
23.07.2020 07:17
ММА
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика