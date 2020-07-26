Евлоев и Эмеев победили, Антигулов потерпел поражение на UFC on ESPN 14

Сегодня в Абу-Даби проходит турнир UFC on ESPN 14.

В рамках шоу состоялось три поединка с участием российских бойцов.

Бывший чемпион М-1 Рамазан Эмеев единогласным решением судей взял верх над немцем Никласом Штольце. Счет судейских записок: 30-27, 30-27, 29-28. 33-летний Эмеев одержал 19-ю победу в ММА при четырех поражениях.

Мовсар Евлоев встречался с британцем Майком Гранди. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу россиянину - 30:27, 30:27, 29:28.

26-летний Евлоев одержал третью победу в UFC в трех проведенных поединках. Всего в профессиональной карьере у него 13 побед в 13 боях.