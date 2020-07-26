Руа победил Ногейру раздельным решением судей

Сегодня в Абу-Даби проходит турнир UFC on ESPN 14.

В со-главном поединке встретились бразильцы Маурисио Руа и Антонио Рожерио Ногейра. Раздельным решением судей победу одержал Руа - 29:28, 28:29, 29:28.

Это был уже третий бой между бразильцами. Первый поединок состоялся в 2005 году и завершился победой Руа по очкам. Второй бой прошел пять лет назад на турнире UFC 190 и также закончился победой Руа по очкам.

44-летний Ногейра потерпел 10-е поражение в ММА при 23 победах. У 38-летнего Руа 27 выигранных боев, одна ничья и 11 поражений.