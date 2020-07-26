Вердум одержал победу над Густафссоном в своем последнем бое в UFC

Сегодня в Абу-Даби проходит турнир UFC on ESPN 14.

В рамках главного карда в октагон вышли бразилец Фабрисио Вердум и швед Александр Густафссон.

Бразильский спортсмен одержал победу болевым приемом на руку в первом раунде.

Для 42-летнего Вердума эта победа оказалась 24-й в ММА при девяти поражениях и одном ничейном результате. Для южноамериканца этот поединок стал последним по контракту с UFC.

33-летний Густафссон потерпел семь поражений и одержал 18 побед в поединках по правилам смешанных единоборств.