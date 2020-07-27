ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 июля 10:30
автор: Артур Гичунцев

Чимаев бросил вызов Демиану Майе

В ноябре бразильцу исполнится 43 года.

Шведский боец Хамзат Чимаев бросил вызов легенде UFC Демиану Майе.

«Ты – легенда и я тебя уважаю, но прости, ты – следующий. Давай выясним, чей грепплинг лучше», – написал 26-летний боец в своем Twitter.

Чимаев – уроженец Чечни. Он дебютировал в лучшей лиге мира 16 июля, одержав победу, а через 10 дней провел еще один бой и добился положительного результата.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Чимаев попросил его устроить бой в августе и сейчас организации ищет ему соперника.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Овечкин о рестарте НХЛ: я в очень хорошей формеАквапланирование и иные проблемы вождения в дождливую погодуГазизов о Кокорине: если окажется в «Спартаке», это очень хорошоРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаКак Instagram продвигает обнаженные фотоТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Кокляев считает, что Александр Емельяненко физически нездоров
Ранее стало известно, что боец испытывает проблемы с коленом, из-за чего пропускает тренировки по борьбе.
27.07.2020 10:56
ММА
автор: Артур Гичунцев
Чимаев бросил вызов Демиану Майе
В ноябре бразильцу исполнится 43 года.
27.07.2020 10:30
ММА
автор: Артур Гичунцев
Глава UFC: Чимаев – особенный боец
Уроженец Чечни провел два боя в течение десяти дней.
27.07.2020 08:45
ММА
автор: Артур Гичунцев
Рамос пригласил Макгрегора на тренировку «Реала»
Боец ответил согласием.
27.07.2020 08:25
ММА
автор: Артур Гичунцев
Петр Ян – о словах Орловского: Чистая шкура
Ранее сообщалось, что россиянин проведет следующий бой против американца Альджамейна Стерлинга.
27.07.2020 08:13
ММА
автор: Артур Гичунцев
Фабрисио Вердум: Я очень уважаю Федора Емельяненко и хочу провести с ним еще один бой
Сегодня бразилец провел свой последний бой в UFC.
26.07.2020 12:28
ММА
автор: Юрий Нечаев
Чимаев получит бонус от UFC за выступление вечера
Турнир прошел на «Бойцовском острове».
26.07.2020 09:11
ММА
автор: Юрий Нечаев
Уиттакер победил Тилла в главном поединке UFC on ESPN 14
Турнир проходил на «Бойцовском острове»
26.07.2020 06:44
ММА
автор: Юрий Нечаев
Руа победил Ногейру раздельным решением судей
Турнир проходит на «Бойцовском острове».
26.07.2020 06:17
ММА
автор: Юрий Нечаев
Вердум одержал победу над Густафссоном в своем последнем бое в UFC
Турнир проходит на «Бойцовском острове».
26.07.2020 05:15
ММА
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика