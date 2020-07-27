Чимаев бросил вызов Демиану Майе

Шведский боец Хамзат Чимаев бросил вызов легенде UFC Демиану Майе.

«Ты – легенда и я тебя уважаю, но прости, ты – следующий. Давай выясним, чей грепплинг лучше», – написал 26-летний боец в своем Twitter.

Чимаев – уроженец Чечни. Он дебютировал в лучшей лиге мира 16 июля, одержав победу, а через 10 дней провел еще один бой и добился положительного результата.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Чимаев попросил его устроить бой в августе и сейчас организации ищет ему соперника.