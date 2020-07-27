Кокляев считает, что Александр Емельяненко физически нездоров

Российский стронгмен Михаил Кокляев высказался после поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.

Напомним, уроженец Старого Оскола уступил бойцу из Дагестана на турнире АСА 107 в Сочи. Поединок завершился техническим нокаутом Емельяненко в третьем раунде.

«Может, кому-то покажется насмешкой, но я скажу так, как считаю. Как бы что ни показывал Александр, бегал десятки километров, бил по мешку, отжимался, на сегодня складывается впечатление, что этот человек физически просто нездоров. В борьбе не был в форме вообще. Можно сказать, что король-то голый.

Реалии сегодняшнего дня диктуют, чтобы бой был интересен. Чтобы создать шумиху, нужно как можно больше грязи. «Лысая башка», «я буду бить тебя вот так» – ведет себя по-российски, как толпа.

К сожалению, подмена понятий сделала так, что ребята типа Макгрегора и Емельяненко интереснее, чем Исмаилов или Волков. Все это болото затягивает», – сказал Кокляев в своем Instagram.