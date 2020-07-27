Исмаилов после победы над Емельяненко раскритиковал главного рефери

Российский боец АСА Магомед Исмаилов считает, что арбитр должен был остановить его поединок с Александром Емельяненко в первом раунде.

Напомним, в начале боя Исмаилов перевел соперника в партер, а в самой концовке раунда провел несколько сокрушительных ударов по лицу. Александр практически потерял контроль, однако, в этот момент сработал сирена об окончании времени.

«Мне не понравилось, что рефери не остановил поединок в первом раунде. Мне показалось, что уже пора было останавливать», – цитирует Исмаилова ТАСС.

Одолев Емельяненко, Исмаилов одержал 16-ю победу в карьере. Также на его счету два поражения и одна ничья. В активе Александра – 28 побед, восемь поражений и одна ничья.