Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.

Уроженец Дудинки, выступающий в UFC с 2018 года, назвал представителя Белоруссии «чистой шкурой».

Другой боец из России Алексей Олейник не поддержал своего соотечественника. Он посоветовал Яну быть скромнее и не оскорблять других людей.

«Ребят, я не знаю, кто там и что обосновал, но точно не по-нашему, не по-русски начинать как бы новое звание или должность с того, чтобы разбираться в интернете. Тем более со своими соотечественниками. И снисходить до того, что какие-то гадости о ком-то писать, даже если этот человек в принципе неправ.

Как правило, русская натура, она такая, что когда ты достиг огромной цели и так далее, ты наоборот должен быть снисходительным», – приводит слова Олейника Allboxing.ru.