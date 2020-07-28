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28 июля 15:56
автор: Артур Гичунцев

Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским

Ранее белорусский боец поздравил клуб «Архангел Михаил» с победой их представителя в чемпионском поединке, но не упомянул самого Яна.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.

Уроженец Дудинки, выступающий в UFC с 2018 года, назвал представителя Белоруссии «чистой шкурой».

Другой боец из России Алексей Олейник не поддержал своего соотечественника. Он посоветовал Яну быть скромнее и не оскорблять других людей.

«Ребят, я не знаю, кто там и что обосновал, но точно не по-нашему, не по-русски начинать как бы новое звание или должность с того, чтобы разбираться в интернете. Тем более со своими соотечественниками. И снисходить до того, что какие-то гадости о ком-то писать, даже если этот человек в принципе неправ.

Как правило, русская натура, она такая, что когда ты достиг огромной цели и так далее, ты наоборот должен быть снисходительным», – приводит слова Олейника Allboxing.ru.

источник: AllBoxing.ru
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Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским
Ранее белорусский боец поздравил клуб «Архангел Михаил» с победой их представителя в чемпионском поединке, но не упомянул самого Яна.
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