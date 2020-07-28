Сен-Пьер считает Хабиба одним из лучших бойцов в истории

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер составил тройку лучших бойцов в истории ММА.

В список канадца вошли: бразилец Ройс Грейси, американец Джон Джонс и россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Последний – чемпион UFC в легком весе. Он неоднократно заявлял о желании сразиться с Сен-Пьером, однако, в лиге не поддержали его идею, отметив, что канадец должен заслужить титульный поединок.

Добавим, что 39-летний Сен-Пьер одержал за всю карьеру 22 победы и потерпел два поражения.