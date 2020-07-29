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29 июля 11:05
автор: Юрий Нечаев

Менеджер Нурмагомедова: Хабиб не останавливал подготовку к бою с Гэтжи

Мероприятие запланировано на 24 октября.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не останавливал подготовку к поединку с американцем Джастином Гэтжи.

Об этом сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

«Хабиб и не останавливал подготовку. Он всегда находится в тренировочном процессе», - цитирует Магомедова ТАСС.

Напомним, бой должен был состояться 19 сентября, но, из-за смерти отца и тренера Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова, был перенесен.

Вчера президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что поединок состоится 24 октября в Абу-Даби.

31-летний россиянин является чемпионом UFC в легком весе. Хабиб провел в ММА 28 боев и во всех одержал победы.

В активе Гэтжи 22 победы и два поражения в профессиональной карьере. 9 мая 2020 года он завоевал пояс временного чемпиона UFС в легком весе, победив соотечественника Тони Фергюсона.

источник: ТАСС
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