Менеджер Нурмагомедова: Хабиб не останавливал подготовку к бою с Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не останавливал подготовку к поединку с американцем Джастином Гэтжи.

Об этом сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

«Хабиб и не останавливал подготовку. Он всегда находится в тренировочном процессе», - цитирует Магомедова ТАСС.

Напомним, бой должен был состояться 19 сентября, но, из-за смерти отца и тренера Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова, был перенесен.

Вчера президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что поединок состоится 24 октября в Абу-Даби.