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30 июля 12:13
автор: Артур Гичунцев

Фергюсон заявил о желании подраться с Макгрегором или Порье

В июне этого года 31-летний ирландец объявил о завершении карьеры.

Американец Тони Фергюсон хочет подраться с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Об этом он заявил в интервью ESPN.

«Я всегда готов. Дайте мне Конора и мы устроим бой. Не хотите – окей. Я готов подраться с Порье. Просто назначьте дату, и мы это сделаем.

Думаю, победитель нашей пары должен сразиться с победителем боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи», – сказал 36-летний Фергюсон.

В мае этого года американец проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом. Что касается Порье, то Дастин выступил этим летом. В тяжелом бою он победил новозеландца Дэна Хукера и является вторым номером легкого веса.

источник: «Советский спорт»
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