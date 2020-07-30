Хамзат Чимаев: Макгрегор оскорблял Хабиба. Хотелось ему врезать

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что ему не по душе поведение ирландца Конора Макгрегора.

Он сообщил, что прилетал в Ирландию, чтобы разобраться с бойцом, который оскорблял россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Он оскорблял Хабиба. Меня в то время никто не знал. Плюс он уронил парня одного на спарринге, чеченца, не помню, как его зовут. У меня в голове такая каша создалась, чтобы полететь и встретить его на улице у зала…

Но в аэропорту мне не позволили попасть на территорию Ирландии, сказали, что нет разрешения. Отвезли меня в участок, там восемь-девять часов ждал, еды мне даже не принесли. Потом сказали, что мне нужно обратно в Швецию лететь.

Хотелось врезать Конору. Многие думали, что я хочу помочь ему с подготовкой к бою с Хабибом. Но это не так», – сказал Чимаев YouTube-каналу Zuba TV.