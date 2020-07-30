Россиянин Исмагулов не будет выступать до конца года

Российский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов не будет выступать до конца 2020 года.

«В этом году точно не выступлю», - цитирует россиянина ТАСС.

Спортсмен также отметил, что продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, свой последний поединок 29-летний Исмагулов провел в августе 2019 года. На турнире UFC Fight Night он единогласным решением судей победил Тиагу Мойзиса.

Всего в профессиональной карьере Исмагулов провел 20 поединков по правилам смешанных единоборств, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение (3-0 в UFC).