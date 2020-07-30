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30 июля 18:41
автор: Юрий Нечаев

Россиянин Исмагулов не будет выступать до конца года

Спортсмен испытывает проблемы со здоровьем.

Российский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов не будет выступать до конца 2020 года.

«В этом году точно не выступлю», - цитирует россиянина ТАСС.

Спортсмен также отметил, что продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, свой последний поединок 29-летний Исмагулов провел в августе 2019 года. На турнире UFC Fight Night он единогласным решением судей победил Тиагу Мойзиса.

Всего в профессиональной карьере Исмагулов провел 20 поединков по правилам смешанных единоборств, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение (3-0 в UFC).

источник: ТАСС
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