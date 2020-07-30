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30 июля 21:31
автор: Юрий Нечаев

Тони Фергюсон: Обращаюсь ко всем, кто списывает меня со счетов: «Пошли вы, ребятки»

В своем последнем бое американец уступил Джастину Гэтжи.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон рассказал, что не собирается завершать карьеру.

«Я никуда не собираюсь в ближайшее время. Хочу обратиться ко всем тем, кто списывают меня со счетов, говоря, что мне нужно закончить: «Пошли вы, ребятки», — сказал спортсмен в интервью ESPN.

Напомним, Фергюсон проиграл Гэтжи техническим нокаутом в мае этого года. Для Тони это поражение стало первым после 12 побед подряд. Всего в своей карьере 36-летний американец одержал 25 побед при четырех поражениях.

источник: ESPN
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Тони Фергюсон: Обращаюсь ко всем, кто списывает меня со счетов: «Пошли вы, ребятки»
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