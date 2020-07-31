Чимаев хочет подраться с Масвидалем

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев изъявил желание провести поединок с одним из лучших бойцов UFC.

Как сообщает MMA Fighting, он хочет сразиться с американцем Хорхе Масвидалем. Также 26-летний уроженец Чечни готов встретиться с экс-чемпионом лиги Нейтом Диасом.

Чимаев дебютировал в UFC 16 июля, одержав победу, а через 10 дней провел еще один бой и добился положительного результата.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что швед попросил его устроить бой в августе и сейчас организации ищет ему соперника.