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31 июля 09:25
автор: Артур Гичунцев

Чимаев хочет подраться с Масвидалем

Ему также интересен бой с Нейтом Диасом.

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев изъявил желание провести поединок с одним из лучших бойцов UFC.

Как сообщает MMA Fighting, он хочет сразиться с американцем Хорхе Масвидалем. Также 26-летний уроженец Чечни готов встретиться с экс-чемпионом лиги Нейтом Диасом.

Чимаев дебютировал в UFC 16 июля, одержав победу, а через 10 дней провел еще один бой и добился положительного результата.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что швед попросил его устроить бой в августе и сейчас организации ищет ему соперника.

источник: «Советский спорт»
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