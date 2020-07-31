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31 июля 09:56
автор: Артур Гичунцев

Бой Немкова и Бейдера состоится 21 августа

Он должен был пройти 9 мая, однако, турнир отменили из-за пандемии коронавируса.

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Райан Бейдер подписал контракт на поединок против россиянина Вадима Немкова. Об этом он сообщил ESPN, отметив, что встреча пройдет 21 августа в Анкасвилле (США).

27-летний россиянин провел в ММА 13 боев, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Он является членом команды Fedor Team. 12 октября 2019 года в своем крайнем поединке Немков удушающим приемом победил бразильца Рафаэля Карвалью.

У 36-летнего Бейдера 27 побед и пять поражений. 26 января 2019 года американец в финале Гран-при тяжеловесов нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде.

источник: «Советский спорт»
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