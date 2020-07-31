Чимаев – Макгрегору: Умоляй меня

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал заявление Конора Макгрегора.

Чимаев, а также американец Тони Фергюсон, предложили экс-чемпиону UFC провести бой. В ответ Макгрегор написал: «Я принимаю вызов». При этом он не уточнил, с кем.

Под этим постом Чимаев оставил комментарий: «Умоляй меня».

Чимаев дебютировал в UFC 16 июля, одержав победу, а через 10 дней провел еще один бой и добился положительного результата.

Ранее президент лиги Дана Уайт сообщил, что швед попросил его устроить бой в августе и сейчас организации ищет ему соперника.