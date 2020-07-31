ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 июля 12:13
автор: Артур Гичунцев

Чимаев – Макгрегору: Умоляй меня

26-летний уроженец Чечни по-прежнему настроен на поединок с ирландцем.

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал заявление Конора Макгрегора.

Чимаев, а также американец Тони Фергюсон, предложили экс-чемпиону UFC провести бой. В ответ Макгрегор написал: «Я принимаю вызов». При этом он не уточнил, с кем.

Под этим постом Чимаев оставил комментарий: «Умоляй меня».

Чимаев дебютировал в UFC 16 июля, одержав победу, а через 10 дней провел еще один бой и добился положительного результата.

Ранее президент лиги Дана Уайт сообщил, что швед попросил его устроить бой в августе и сейчас организации ищет ему соперника.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стартует Женская футбольная лигаСлуцкий не почувствовал изменений в тренировочном процессе после отпускаХамзат Чимаев может провести следующий бой уже 15 августаАндрей Аршавин публично унизил Юлию БарановскуюКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьме
Чимаев – Макгрегору: Умоляй меня
26-летний уроженец Чечни по-прежнему настроен на поединок с ирландцем.
31.07.2020 12:13
ММА
автор: Артур Гичунцев
Дебют Валиева в UFC был сорван из-за проблем с документами
За всю карьеру в ММА он одержал 16 побед и потерпел два поражения.
31.07.2020 11:22
ММА
автор: Артур Гичунцев
Бой Немкова и Бейдера состоится 21 августа
Он должен был пройти 9 мая, однако, турнир отменили из-за пандемии коронавируса.
31.07.2020 09:56
ММА
автор: Артур Гичунцев
Чимаев хочет подраться с Масвидалем
Ему также интересен бой с Нейтом Диасом.
31.07.2020 09:25
ММА
автор: Артур Гичунцев
Официально: Ахмедов и Вайдман сразятся на турнире UFC Vegas 6
Американец – бывший чемпион промоушена в среднем весе.
31.07.2020 07:15
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор сообщил о скором возвращении
Ирландец завершил карьеру в начале июня.
31.07.2020 06:40
ММА
автор: Артур Гичунцев
Магомедшарипов проведет бой с Родригесом 29 августа
UFC пытается организовать этот поединок с 2018 года.
30.07.2020 22:44
ММА
автор: Юрий Нечаев
Тони Фергюсон: Обращаюсь ко всем, кто списывает меня со счетов: «Пошли вы, ребятки»
В своем последнем бое американец уступил Джастину Гэтжи.
30.07.2020 21:31
ММА
автор: Юрий Нечаев
Менеджер Хабиба объявил о начале сотрудничества с Алексеем Олейником
Он также представляет интересы чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.
30.07.2020 19:24
ММА
автор: Артур Гичунцев
Россиянин Исмагулов не будет выступать до конца года
Спортсмен испытывает проблемы со здоровьем.
30.07.2020 18:41
ММА
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика