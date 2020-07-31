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31 июля 12:56
автор: Артур Гичунцев

Петр Ян: Сехудо напоминает о себе, потому что деньги когда-нибудь закончатся

Ранее американец назвал россиянина «противной картошкой».

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал оскорбления со стороны Генри Сехудо.

Чемпион ОИ устроил выпад в адрес россиянина после его победы над Жозе Альдо, благодаря которой он выиграл титул.

«Сехудо много говорит, но держит дистанцию. К тому же он сбежал из нашего дивизиона. Если бы Генри был уверен, что сможет побить любого из нас, не думаю, что он ушел бы и оставил пояс. Просто понимал, что для него может все плачевно закончиться.

Теперь издалека напоминает о себе, потому что деньги ведь могут когда-нибудь закончиться (смеется)», – цитирует Яна Lenta.ru.

Напомним, 27-летний уроженец Красноярского края выступает в UFC с 2018 года. На его счету семь боев и семь побед. Ожидается, что следующим соперником россиянин станет американец Альджамейн Стерлинг.

источник: Lenta.ru
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