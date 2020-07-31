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31 июля 13:40
автор: Артур Гичунцев

Ян считает, что Макгрегор вывел ММА на новый уровень

31-летний ирландец завершил карьеру в июне 2020 года.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался о влиянии Конора Макгрегора на развитие смешанных единоборств.

«Многое привнес в ММА Конор Макгрегор. Он показал, как раскручивать бои с помощью треш-тока. Я не согласен с 50% того, что он говорит и делает, но ему удалось привлечь к ММА разношерстную аудиторию.

Телезвезды, люди, которые вообще никогда не смотрели единоборства, из-за его треш-тока и болтовни начали обращать на ММА внимание», – цитирует Яна Lenta.ru.

Макгрегор – экс-чемпион UFC в двух весовых категориях. За всю карьеру он одержал 22 победы и потерпел два поражения.

источник: «Советский спорт»
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Ян считает, что Макгрегор вывел ММА на новый уровень
31-летний ирландец завершил карьеру в июне 2020 года.
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