Ян считает, что Макгрегор вывел ММА на новый уровень

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался о влиянии Конора Макгрегора на развитие смешанных единоборств.

«Многое привнес в ММА Конор Макгрегор. Он показал, как раскручивать бои с помощью треш-тока. Я не согласен с 50% того, что он говорит и делает, но ему удалось привлечь к ММА разношерстную аудиторию.

Телезвезды, люди, которые вообще никогда не смотрели единоборства, из-за его треш-тока и болтовни начали обращать на ММА внимание», – цитирует Яна Lenta.ru.

Макгрегор – экс-чемпион UFC в двух весовых категориях. За всю карьеру он одержал 22 победы и потерпел два поражения.