«Очень взволнован». Хабиб обратился к Кормье перед боем против Миочича

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, тренирующийся в одном зале с Даниэлем Кормье, пожелал удачи американцу в ближайшем поединке.

Напомним, ему предстоит бой против соотечественника Стипе Миочича, который отобрал у него титул в тяжелом весе прошлым летом.

«Удачи, Даниэль. Я очень взволнован», – написал россиянин в своем Instagram.

За всю карьеру в ММА 41-летний Кормье одержал 22 победы при двух поражениях. На счету 37-летнего Миочича – 19 побед и три поражения.

Добавим, что их бой состоится 15 августа и возглавит турнир UFC 252.