Журналист рассказал, кому был посвящен пост Макгрегора

Журналист ESPN Ариэль Хельвани сообщил, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не намерен драться с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.

Ранее представитель Швеции предложил ирландцу подраться в ближайшее время. Также это сделал американец Тони Фергюсон. Позже Макгрегор написал в соцсети: «Я принимаю вызов», не уточнив, с кем именно он хочет встретиться.

Макгрегор сообщил журналисту, что он не имел в виду Чимаева. При этом он отказался уточнять, кому именно адресовал свои слова.

Добавим, что ранее глава UFC Дана Уайт подчеркнул, что именно Чимаеву был посвящен пост Макгрегора.