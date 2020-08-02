Федор Емельяненко: Возможно, мой бой пройдет в конце года

Российский боец Bellator Федор Емельяненко рассказал, когда может пройти поединок с его участием.

«Бой пока в подвешенном состоянии. Bellator будет ждать, когда разрешат посещать арены людям.

Ребята мои будут драться уже в ближайшее время, но без зрителей. А мне придется дождаться, когда разрешат посещать людям спортивные объекты, арены Бой планировался в Америке. Он в планах так и есть. Возможно, в конце года», – сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Сергей Лодыга».