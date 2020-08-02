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02 августа 10:10
автор: Артур Гичунцев

Федор Емельяненко: Возможно, мой бой пройдет в конце года

Ранее сообщалось, что уроженец Луганской области хочет выступить в Москве.

Российский боец Bellator Федор Емельяненко рассказал, когда может пройти поединок с его участием.

«Бой пока в подвешенном состоянии. Bellator будет ждать, когда разрешат посещать арены людям.

Ребята мои будут драться уже в ближайшее время, но без зрителей. А мне придется дождаться, когда разрешат посещать людям спортивные объекты, арены Бой планировался в Америке. Он в планах так и есть. Возможно, в конце года», – сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Сергей Лодыга».

источник: «Советский спорт»
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