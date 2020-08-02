«У тебя нет режима». Олейник раскритиковал Александра Емельяненко

Россиянин Алексей Олейник, выступающий в UFC, обрушился с критикой на соотечественника Александра Емельяненко.

«Мое мнение, что Саша не тренируется – порядочно, прилично, как настоящий профи. Он не пашет последние несколько лет. Не год, не два, не три – больше. Он просто к какому-то бою чуть подтягивает свою форму, и все.

Я могу ошибаться, извини, конечно, Саша, но мне кажется, у тебя такого режима нет. Ни с питанием, ни с тренерами, ни с тем, что тебя гоняют и ты полностью выполняешь все указания тренеров. У Саши 10 лет назад был очень крутой уровень», – сказал Олейник YouTube-каналу «Ушатайка».

Емельяненко проиграл Исмаилову 24 июля. Их встреча прошла на турнира АСА 107 и завершилась техническим нокаутом в третьем раунде.