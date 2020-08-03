Сен-Пьер – о поединке с Хабибом: В UFC знают, где меня искать

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер готов сразится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я поддерживаю физическую форму. Нет, я не подписывал контракт. Тренируюсь, потому что мне это нравится.

Бой с Хабибом? В UFC знают, где меня искать. Пусть просто позвонят», – цитирует 39-летнего Сен-Пьера RDS.

Добавим, что в рамках американского промоушена канадец выиграл 20 боев и потерпел два поражения.

Что касается Нурмагомедова, то 31-летний россиянин – чемпион UFC в легком весе. Он провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед.