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03 августа 10:49
автор: Артур Гичунцев

Сен-Пьер – о поединке с Хабибом: В UFC знают, где меня искать

Ранее уроженец Дагестана заявил, что хочет сразиться с канадцем в апреле 2021 года.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер готов сразится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я поддерживаю физическую форму. Нет, я не подписывал контракт. Тренируюсь, потому что мне это нравится.

Бой с Хабибом? В UFC знают, где меня искать. Пусть просто позвонят», – цитирует 39-летнего Сен-Пьера RDS.

Добавим, что в рамках американского промоушена канадец выиграл 20 боев и потерпел два поражения.

Что касается Нурмагомедова, то 31-летний россиянин – чемпион UFC в легком весе. Он провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед.

источник: «Советский спорт»
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