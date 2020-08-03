Исмаилов поставил условия по реваншу с Минеевым

Боец АСА Магомед Исмаилов рассказал, при каких условиях готов провести еще один бой с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Считаю, что я за свое поражение должен заработать в три раза больше, чем он за свою победу.

Посмотрите в мировом рейтинге наше расположение. Зачем я должен смотреть вниз?», – сказал Исмаилов YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.

За всю карьеру в ММА 30-летний Минеев одержал 13 побед, потерпел одно поражение и провел один поединок вничью. На счету 34-летнего Исмаилова – 16 побед, два поражения и одна ничья.