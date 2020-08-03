РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок Олейника и Льюиса

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между россиянином Алексеем Олейником и американцем Дерриком Льюисом.

43-летний россиянин одержал 59 побед при 13 поражениях и одной ничьей в ММА. Он занимает 10-е место в рейтинге тяжеловесов UFC.

Его соперник расположился на четвертой строчке рейтинга. В активе 35-летнего американца 23 победы при семи поражениях. Еще один бой признан несостоявшимся.

Добавим, что в рамках основного карда UFC Fight Night 176 в октагон выйдут еще два представителя России. Яна Куницкая сразится с Юлией Столяренко из Литвы, а Омари Ахмедов - с представителем США Крисом Вайдманом.