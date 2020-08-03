РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок Олейника и Льюиса

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между россиянином Алексеем Олейником и американцем Дерриком Льюисом.
Бой тяжеловесов возглавит турнир UFC Fight Night 176, который состоится 9 августа. Трансляция начнется в 5:00 мск.
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#РЕНТВ готовит новую эксклюзивную трансляцию шоу UFC с участием русского бойца! В рамках главного боя UFC Fight Night на октагоне встретятся Деррик Льюис и Александр #Олейник. Предстоящий поединок — это больше, чем зрелище. В случае победы, нашему воину может открыться дорога к бою за чемпионский титул UFC! Тем важнее для нашего спортсмена ваша поддержка. 9-го августа утром по Москве, смотрите прямую трансляцию #UFC из Лав-Вегаса и болейте за нашего!
Публикация от РЕН ТВ | Телеканал (@rentvchannel)