Нурмагомедов – о бое с Гэтжи: Унесу его в океан и утоплю

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался перед боем против американца Джастина Гэтжи.

«Гэтжи – хороший парень и хороший соперник, но он должен тренировать не только ударную технику, потому что я не Тони Фергюсон и не Дастин Порье. Когда закроется клетка, я унесу его в океан и утоплю», – написал россиянин под видеороликом с тренировки американца.

31-летний Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 боев и 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.