Арман Царукян: Такого соперника, как я, у Хабиба еще не было

Российский боец UFC Арман Царукян хотел бы подраться с чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Он выразил уверенность, что сможет доставить проблему непобежденному уроженцу Дагестана.

«План на бой вижу таким: если Хабибу не дать бороться, то можно спокойно выиграть. Но не дать ему бороться – это очень тяжело.

Смотрел все его бои – пока никто не смог этого сделать. Чтобы не дать ему бороться, нужна база вольной борьбы, которой у американцев нет. У него были очень крутые джитсеры, но ни одного вольника, который знает азы защиты от перевода вниз. Такого соперника, как я, у него еще не было», – сказал 23-летний Царукян YouTube-каналу Fight Show.