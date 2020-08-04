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04 августа 09:45
автор: Артур Гичунцев

Арман Царукян: Такого соперника, как я, у Хабиба еще не было

Ранее Царукян проиграл другу Нурмагомедова – Исламу Махачеву.

Российский боец UFC Арман Царукян хотел бы подраться с чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Он выразил уверенность, что сможет доставить проблему непобежденному уроженцу Дагестана.

«План на бой вижу таким: если Хабибу не дать бороться, то можно спокойно выиграть. Но не дать ему бороться – это очень тяжело.

Смотрел все его бои – пока никто не смог этого сделать. Чтобы не дать ему бороться, нужна база вольной борьбы, которой у американцев нет. У него были очень крутые джитсеры, но ни одного вольника, который знает азы защиты от перевода вниз. Такого соперника, как я, у него еще не было», – сказал 23-летний Царукян YouTube-каналу Fight Show.

источник: «Советский спорт»
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