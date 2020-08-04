Партнер Хабиба по тренировкам: Он уйдет после боя с Сен-Пьером

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов завершит карьеру после боя с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Об этом заявил американский боец ММА Джош Томсон, тренирующийся в одном зале с уроженцем Дагестана.

«Это сто процентов. Хабиб сказал, что уйдет после боя с Сен-Пьером. Он хотел стать чемпионом в полусреднем весе, но потом оставил эту идею», – цитирует американца Sportsport.ba.

За всю карьеру в ММА 31-летний россиянин провел 28 боев и одержал 28 побед.

25 октября он проведет защиту титула в бою с Джастином Гэтжи из США.