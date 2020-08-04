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04 августа 16:00
автор: Юрий Нечаев

Вартанян проведет бой с Коковым 5 сентября на ACA 110

Турнир пройдет в Сочи.

Легковес АСА Эдуард Вартанян проведет свой следующий поединок 5 сентября против Мухамеда Кокова на турнире ACA 110, сообщает пресс-служба промоушена.

29-летний российский спортсмен Вартанян провел в ACA двенадцать боев, выиграв в девяти из них, всего на его счету в ММА 20 побед и четыре поражения.

В активе 27-летнего Кокова 15 побед, при четырех поражениях.

Ранее анонсировался бой Вартанян-Рашид Магомедов на ACA 108, но, по состоянию здоровья,Магомедов не сможет выступить на 108-м турнире организации.

источник: ACA
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