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04 августа 18:20

Хабиб Нурмагомедов: Иллюзии могут засесть в голове надолго

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографии с тренировки перед боем против американца Джастина Гэтжи.

«Вопросы всегда будут, их будет не мало, самое главное, чтоб ты сам знал на них ответы, иллюзии могут засесть в твоей голове надолго. 80 дней до боя», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи должен пройти в рамках турнира UFC 254, который состоится 25 октября.

31-летний Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 боев и 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

источник: Instagram
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Хабиб Нурмагомедов: Иллюзии могут засесть в голове надолго
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографии с тренировки перед боем против американца Джастина Гэтжи.
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