Хабиб Нурмагомедов: Иллюзии могут засесть в голове надолго

«Вопросы всегда будут, их будет не мало, самое главное, чтоб ты сам знал на них ответы, иллюзии могут засесть в твоей голове надолго. 80 дней до боя», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи должен пройти в рамках турнира UFC 254, который состоится 25 октября.

31-летний Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 боев и 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.