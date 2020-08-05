Бой Магомедшарипов – Родригес вновь не состоится

Как сообщает ESPN, поединок, запланированный на 29 августа, был отменен из-за травмы мексиканца. Напомним, что это второй раз, когда бой между спортсменами не состоится. Организация UFC пытается организовать это событие с 2018 года.

Напомним, россиянин занимает третье место в рейтинге UFC в полулегком весе. В активе 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в ММА.

27-летний Родригес одержал 13 побед при двух поражениях, еще один бой был признан несостоявшимся. Мексиканец расположился на пятом месте в рейтинге.