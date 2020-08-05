Биспинг считает, что Сен-Пьер проиграет Хабибу

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг прокомментировал информацию о возможном попединке канадца Жоржа Сен-Пьера и россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, Сен-Пьер проиграет. С каждым годом он становится слабее. Ему уже 39 лет. Это раз. Два – не забывайте, он ушел в 2019 году. У него простой. Жорж, прошу тебя, не принимай бой с этим мелким легковесом. Откажись ради своего наследия», – сказал англичанин в рамках своего подкаста.

Будучи бойцом UFC, Сен-Пьер выиграл 20 боев и потерпел два поражения. Что касается Нурмагомедова, то 31-летний россиянин – чемпион UFC в легком весе. Он провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед