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05 августа 14:16
автор: Артур Гичунцев

Президент UFC: Чимаев покорил публику. Многие бойцы хотят остановить его

Ранее он заявил о желании подраться с Конором Макгрегором.

Глава UFC Дана Уайт рассказал о планах на уроженца Чечни Хамзата Чимаева.

«Этот парень хочет драться каждые выходные. Мне нравятся такие бойцы. Думаю, мы сможем устроить ему встречу с соперником из топ-15. Посмотрим, сейчас я не могу дать гарантий.

Чимаев покорил публику. Думаю, многие бойцы хотят остановить его», – цитирует функционера TMZ.

Чимаев дебютировал в UFC 16 июля, одержав победу, а через 10 дней провел еще один бой и добился положительного результата.

Ранее Уайт сообщил, что швед попросил его устроить бой в августе и сейчас организации ищет ему соперника.

источник: «Советский спорт»
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Ранее он заявил о желании подраться с Конором Макгрегором.
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