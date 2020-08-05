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05 августа 15:46
автор: Артур Гичунцев

Бату Хасиков заразился коронавирусом (видео)

Он является одним из основателей промоутерской компании Fight Nights.

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, занимающий должность главы Калмыкии, заразился коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в соцсети.

«Всем привет. Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом. Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо, иммунитет позволяет.

Когда узнал о положительном результате, естественно, прежде всего подумал о родных, о родителях. Очень рад, что вирус их не затронул. К счастью, мое состояние позволяет продолжать работать, пусть и в дистанционном режиме. Все команда на связи, продолжаем трудиться», –сказал Хасиков в своем Instagram.

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Публикация от Бату Хасиков (@batukhasikov)

источник: «Советский спорт»
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Бату Хасиков заразился коронавирусом (видео)
Он является одним из основателей промоутерской компании Fight Nights.
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