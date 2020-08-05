Бату Хасиков заразился коронавирусом (видео)

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, занимающий должность главы Калмыкии, заразился коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в соцсети.

«Всем привет. Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом. Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо, иммунитет позволяет.

Когда узнал о положительном результате, естественно, прежде всего подумал о родных, о родителях. Очень рад, что вирус их не затронул. К счастью, мое состояние позволяет продолжать работать, пусть и в дистанционном режиме. Все команда на связи, продолжаем трудиться», –сказал Хасиков в своем Instagram.