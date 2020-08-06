Льюис плюнул в еду Олейника (видео)

«Мне тут привезли еду от UFC, но дело в том, что у меня оказалась еще и еда, предназначенная Алексею. Мне кажется, что в его блюде не хватает кое-какого ингредиента. Выглядит неплохо, осталось только приправить», - говорит американец в видео, опубликованном в Instagram.

Напомним, поединок Олейник - Льюис возглавит турнир UFC Fight Night 176.

43-летний россиянин одержал 59 побед при 13 поражениях и одной ничьей в ММА. Он занимает 10-е место в рейтинге тяжеловесов UFC.

Его соперник расположился на четвертой строчке рейтинга. В активе 35-летнего американца 23 победы при семи поражениях. Еще один бой признан несостоявшимся.

Добавим, что в рамках основного карда UFC Fight Night 176 в октагон выйдут еще два представителя России. Яна Куницкая сразится с Юлией Столяренко из Литвы, а Омари Ахмедов - с представителем США Крисом Вайдманом.