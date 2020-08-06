Забит Магомедшарипов: Эй, UFC, хватит со мной в игры играть, дайте мне титульный бой

«Эй, UFC, хватит со мной в игры играть! Дайте мне титульный бой! Сколько можно ждать, пока вы сделаете то, что обещали? Перед апрельским турниром UFC 249 я ждал сначала Родригеза, потом Ортегу, потом Зомби. В течение месяца вы мне поменяли 3-4 соперников, в итоге ни один из боев не организовали и сказали ждать реванша Макса и Волкановски, чтобы с победителем их боя драться за титул потом. Чтобы не простаивать, я согласился на бой 29 августа, но вы опять стали придумывать игры. Реванш давно прошел, посмотрим, как вы сдержите слово! Я заслужил подраться за титул и смогу забрать этот пояс», - написал Магомедшарипов в своем инстаграме.

Напомним, что 29 августа россиянин должен был провести поединок против Родригеса, но, из-за травмы мексиканца, бой был отменен.

Магомедшарипов занимает второе место в рейтинге UFC в полулегком весе. В активе 29-летнего российского бойца 18 побед и одно поражение в ММА.