Хавьер Мендес: Бой Хабиб - Сен-Пьер стал бы борьбой за наследие

Тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес, признался, что хотел бы увидеть поединок своего подопечного против канадца Жоржа Сен-Пьера.

«30-0 — обсуждалось много раз. И бой с Сен-Пьером стал бы борьбой за наследие. Если смогут его организовать, хочу увидеть 30-0 в этом бою, Хабиб готов к этому», — сказал тренер в интервью ESPN.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На сегодняшний момент в его активе 28 побед в 28 поединках. Россиянин продолжает подготовку к поединку с Гэтжи, который запланирован на 24 октября.

39-летний Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе. В активе канадца 26 побед при двух поражениях в ММА.

Свой последний бой Сен-Пьер провел в ноябре 2017 года.