ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 августа 09:38
автор: Юрий Нечаев,

Хавьер Мендес: Бой Хабиб - Сен-Пьер стал бы борьбой за наследие

Россиянин продолжает подготовку к поединку с американцем Джастином Гэтжи.

Тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес, признался, что хотел бы увидеть поединок своего подопечного против канадца Жоржа Сен-Пьера.

«30-0 — обсуждалось много раз. И бой с Сен-Пьером стал бы борьбой за наследие. Если смогут его организовать, хочу увидеть 30-0 в этом бою, Хабиб готов к этому», — сказал тренер в интервью ESPN.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На сегодняшний момент в его активе 28 побед в 28 поединках. Россиянин продолжает подготовку к поединку с Гэтжи, который запланирован на 24 октября.

39-летний Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе. В активе канадца 26 побед при двух поражениях в ММА.

Свой последний бой Сен-Пьер провел в ноябре 2017 года.

источник: ESPN
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Страхование года: Джонс застрахует свои уши перед боем с ТайсономРоссийские цены и комплектации: Toyota Highlander 2020Трусова рассказала о причинах ухода к ПлющенкоАндрей Аршавин публично унизил Юлию БарановскуюОт «Приоры» до S-класса: что стоит в люкс-гараже ХабибаНачало карьеры Кокорина в «Спартаке» не обошлось без инцидента
Хавьер Мендес: Бой Хабиб - Сен-Пьер стал бы борьбой за наследие
Россиянин продолжает подготовку к поединку с американцем Джастином Гэтжи.
07.08.2020 09:38
ММА
автор: Юрий Нечаев
Забит Магомедшарипов: Эй, UFC, хватит со мной в игры играть, дайте мне титульный бой
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов призвал UFC прекратить «играть с ним игры».
06.08.2020 22:29
ММА
Абдулвахабов и Сарнавский подерутся за титул чемпиона ACA в легком весе
Лига ACA продолжает пополнять кард 111 турнира крутыми противостояниями, анонсировав титульный бой в легком весе.
06.08.2020 20:12
ММА
автор: Сергей Ващенко
Льюис плюнул в еду Олейника (видео)
Их бой запланирован на 9 августа.
06.08.2020 11:47
ММА
автор: Юрий Нечаев
Волкановски - Магомедшарипову: У нас есть шансы встретиться позднее в этом году
Поединок россиянина с Яиром Родригесом вновь сорвался.
06.08.2020 10:30
ММА
автор: Юрий Нечаев
Киргизский боец Физиев продлил контракт на четыре боя в UFC
Спортсмен выступает в легком весе.
06.08.2020 09:25
ММА
автор: Юрий Нечаев
Магомедшарипов бросил вызов Волкановски (фото)
Поединок россиянина с Яиром Родригесом вновь сорвался.
06.08.2020 07:24
ММА
автор: Юрий Нечаев
Бату Хасиков заразился коронавирусом (видео)
Он является одним из основателей промоутерской компании Fight Nights.
05.08.2020 15:46
ММА
автор: Артур Гичунцев
Президент UFC: Чимаев покорил публику. Многие бойцы хотят остановить его
Ранее он заявил о желании подраться с Конором Макгрегором.
05.08.2020 14:16
ММА
автор: Артур Гичунцев
Биспинг считает, что Сен-Пьер проиграет Хабибу
Ранее боец из Дагестана заявил, что хочет встретиться с канадцем в апреле 2021 года.
05.08.2020 13:11
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика