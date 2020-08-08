Шлеменко назвал фаворита поединка Олейник – Льюис

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал свой прогноз на поединок Алексея Олейника и американца Деррика Льюиса.

«Думаю, шансы 50 на 50, но чуть больше верю в победу Алексея. Считаю Льюиса не очень умным бойцом, он плохо борется. Главное преимущество — он огромный. Надеюсь, Алексей сможет его перехитрить. Возраст же вообще ни на что не влияет. Возраст — это опыт. Если правильно им распорядиться, пойдет только на пользу», — цитирует Шлеменко «Чемпионат.com».

Напомним, поединок Олейник - Льюис возглавит турнир UFC Fight Night 176.

43-летний россиянин одержал 59 побед при 13 поражениях и одном ничейном результате в ММА. Он занимает 10-е место в рейтинге тяжеловесов UFC.

Его соперник расположился на четвертой строчке рейтинга. В активе 35-летнего американца 23 победы при семи поражениях. Еще один бой признан несостоявшимся.