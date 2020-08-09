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09 августа 06:44
автор: Артур Гичунцев,

Забит Магомедшарипов: UFC второй раз подряд обламывает подготовку на завершающем этапе

Уроженец Дагестана выступает в лучшей лиге мира с 2017 года.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов оставил запись в соцсети после новости об отмене его поединка с мексиканцем Яиром Родригесом.

«Хочу сообщить, что моего боя 29 августа не будет. Родригес соскочил, из топ-5 на замену никого не предложили. Драться с теми, кто еще ниже в рейтинге, это шаг назад.

Я просил или бой за пояс или бой с каким-нибудь интересным для меня соперником с именем. Предложений не последовало, так что мы сворачиваем наш лагерь и возвращаемся в Россию.

Уже второй раз подряд UFC обламывает подготовку на завершающем этапе. Спасибо всем, кто поддерживал и ждал этого боя. Мы с командой делали все от нас зависящее», – написал россиянин в своем Instagram.

За всю карьеру в UFC 29-летний Магомедшарипов провел шесть боев и одержал шесть побед.

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Публикация от Zabit (@zabit_magomedsharipov)

источник: «Советский спорт»
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