Забит Магомедшарипов: UFC второй раз подряд обламывает подготовку на завершающем этапе

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов оставил запись в соцсети после новости об отмене его поединка с мексиканцем Яиром Родригесом.

«Хочу сообщить, что моего боя 29 августа не будет. Родригес соскочил, из топ-5 на замену никого не предложили. Драться с теми, кто еще ниже в рейтинге, это шаг назад.

Я просил или бой за пояс или бой с каким-нибудь интересным для меня соперником с именем. Предложений не последовало, так что мы сворачиваем наш лагерь и возвращаемся в Россию.

Уже второй раз подряд UFC обламывает подготовку на завершающем этапе. Спасибо всем, кто поддерживал и ждал этого боя. Мы с командой делали все от нас зависящее», – написал россиянин в своем Instagram.

За всю карьеру в UFC 29-летний Магомедшарипов провел шесть боев и одержал шесть побед.