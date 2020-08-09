Льюис – после победы над Олейником: Не буду принимать следующий бой, пока не сброшу вес

Боец из США Дерик Льюис дал комментарий после победы над россиянином Алексеем Олейником в главном поединке турнира UFC Fight Night 174.

«Я рад, что стал лучшим по числу нокаутов, но есть и другие рекорды, которые я могу побить.

Не буду принимать следующий бой, пока не сброшу вес. Сейчас я хочу вернуться к семье. Очень соскучился. Благодарю фанатов за поддержку, а тренерский штаб – за подготовку к бою», – приводит слова Льюиса MMA Fighting.

Добавим, что в активе 35-летнего Льюиса 24 победы и семь поражений.