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09 августа 09:00
автор: Артур Гичунцев,

Льюис – после победы над Олейником: Не буду принимать следующий бой, пока не сброшу вес

Американец одолел россиянина техническим нокаутом и стал лучшим по этому показателю в тяжелом дивизионе.

Боец из США Дерик Льюис дал комментарий после победы над россиянином Алексеем Олейником в главном поединке турнира UFC Fight Night 174.

«Я рад, что стал лучшим по числу нокаутов, но есть и другие рекорды, которые я могу побить.

Не буду принимать следующий бой, пока не сброшу вес. Сейчас я хочу вернуться к семье. Очень соскучился. Благодарю фанатов за поддержку, а тренерский штаб – за подготовку к бою», – приводит слова Льюиса MMA Fighting.

Добавим, что в активе 35-летнего Льюиса 24 победы и семь поражений.

источник: «Советский спорт»
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