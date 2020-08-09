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09 августа 09:31
автор: Артур Гичунцев,

«Далеко не все сработало». Олейник прокомментировал поражение от Льюиса (видео)

Он уступил техническим нокаутом во втором раунде.

Россиянин Алексей Олейник, выступающий в тяжелом весе, оставил запись в соцсети после поражения от американца Дерика Льюиса в главном поединке турнира UFC Fight Night 174.

«Ребята, всем привет! Бой прошел как прошел. Вы видели. Расстроен, вроде был неплохо готов, и план более-менее неплохой был. Далеко не все сработало. Обещаю в следующий раз быть лучше готовым и показать настоящую силу воли. Буду делать все, что могу. Всем спасибо. С богом», – сказал Олейник.

Таким образом, россиянин проиграл 14-й бой в карьере. Также на его счету 59 побед. В активе 35-летнего Льюиса – 24 победы и семь поражений.

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Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1)

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