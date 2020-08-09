Деррик Льюис: Готов рассмотреть вариант с боем против Нганноу, Блейдса или Оверима

Боец из США Деррик Льюис, выступающий в тяжелом весе, рассказал о планах на будущее после победы над россиянином Алексеем Олейником.

«Готов рассмотреть вариант с боем против Нганноу, Блейдса или Оверима. В этом есть смысл. Впрочем, все станет ясно после титульного боя между Миочичем и Кормье.

Я не буду драться, пока не скину 20 фунтов, потому что хочу показать вам нечто особенное», – приводит слова Льюиса MMA Fighting.

Напомним, 35-летний Льюис победил 43-летнего Олейника техническим нокаутом. Их бой возглавил турнир UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе.