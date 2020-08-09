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09 августа 13:50
автор: Артур Гичунцев,

Кертис Блейдс: Бой с Льюисом – это легкие деньги

Ранее «черный зверь» нокаутировал Алексея Олейника.

Топовый боец UFC Кертис Блейдс, выступающий в тяжелом весе, отреагировал на заявление Дерика Льюиса.

Последний, рассказывая о своих планах, выразил желание встретится с Блейдсом.

Американец прокомментировал его слова в соцсети: «Бой с Льюисом – это легкие деньги».

Напомним, 35-летний Дерик Льюис победил техническим нокаутом россиянина Алексея Олейника. Их поединок возглавил UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе, который прошел 9 августа. Таким образом, он одержал 24-ю победу при семи поражениях.

Что касается Блейдса, то в его активе 14 побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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