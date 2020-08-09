Кертис Блейдс: Бой с Льюисом – это легкие деньги

Топовый боец UFC Кертис Блейдс, выступающий в тяжелом весе, отреагировал на заявление Дерика Льюиса.
Последний, рассказывая о своих планах, выразил желание встретится с Блейдсом.
Американец прокомментировал его слова в соцсети: «Бой с Льюисом – это легкие деньги».
Напомним, 35-летний Дерик Льюис победил техническим нокаутом россиянина Алексея Олейника. Их поединок возглавил UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе, который прошел 9 августа. Таким образом, он одержал 24-ю победу при семи поражениях.
Что касается Блейдса, то в его активе 14 побед и два поражения.