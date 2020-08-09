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09 августа 14:20
автор: Сергей Ващенко,

Адаев одержал победу над Галиевым на турнире ACA 108 (видео)

В Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам ACA 108.

В главном поединке шоу сразились легковесы Амиран Адаев и Венер Галиев. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей одержал Адаев.

В со-главном бою турнира Алихан Вахаев победил Дениса Смолдарева техническим нокаутом в первом раунде. Также в рамках главного карда Магомедрасул Гасанов победил Хусейна Кушагова, а Ислам Омаров одолел Абдул-Рахмана Темирова.

Результаты предварительного карда

  • Александр Бутенко победил Расула Шовхалова (техническим нокаутом во 2-м раунде);
  • Мурад Каламов победил Махарбека Каргинова (решением судей);
  • Артур Астахов победил Магомеда Шейхова (техническим нокаутом во 2-м раунде);
  • Байзет Хатхоху победил Адама Алиева (рычаг локтя).
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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

источник: «Советский спорт»
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Адаев одержал победу над Галиевым на турнире ACA 108 (видео)
В Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам ACA 108.
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