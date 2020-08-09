Адаев одержал победу над Галиевым на турнире ACA 108 (видео)

В главном поединке шоу сразились легковесы Амиран Адаев и Венер Галиев. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей одержал Адаев.
В со-главном бою турнира Алихан Вахаев победил Дениса Смолдарева техническим нокаутом в первом раунде. Также в рамках главного карда Магомедрасул Гасанов победил Хусейна Кушагова, а Ислам Омаров одолел Абдул-Рахмана Темирова.
Результаты предварительного карда
- Александр Бутенко победил Расула Шовхалова (техническим нокаутом во 2-м раунде);
- Мурад Каламов победил Махарбека Каргинова (решением судей);
- Артур Астахов победил Магомеда Шейхова (техническим нокаутом во 2-м раунде);
- Байзет Хатхоху победил Адама Алиева (рычаг локтя).
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