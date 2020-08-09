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09 августа 17:39
автор: Сергей Ващенко,

В ACA определили обладателей бонусов турнира ACA 108

В ACA определили обладателей бонусов турнира ACA 108, прошедшего в Грозном 8 июля.

Главный бой между Вечером «Башкиром» Галиевым и «Хищником» Амирханом Акаевым оправдал все ожидания болельщиков и заслуженно получил статус «боя вечера», а участники выплаты по 10 000$.

Бонус за лучший нокаут (10 000 долларов) достался Александру Бутенко, который победил Расула Шовхалова.

Бонус за сабмишн вечера (10 000 долларов) - Байзет Хатхоху, который победил Адама Алиева (рычаг локтя).

Бонусы по пять тысяч долларов за досрочную получили Алихан Вахаев, победивший Дениса Смолдарева техническим нокаутом в первом раунде и Артур Астахов, который победил Магомеда Шейхова техническим нокаутом во 2-м раунде.

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