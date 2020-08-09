В ACA определили обладателей бонусов турнира ACA 108

Главный бой между Вечером «Башкиром» Галиевым и «Хищником» Амирханом Акаевым оправдал все ожидания болельщиков и заслуженно получил статус «боя вечера», а участники выплаты по 10 000$.

Бонус за лучший нокаут (10 000 долларов) достался Александру Бутенко, который победил Расула Шовхалова.

Бонус за сабмишн вечера (10 000 долларов) - Байзет Хатхоху, который победил Адама Алиева (рычаг локтя).

Бонусы по пять тысяч долларов за досрочную получили Алихан Вахаев, победивший Дениса Смолдарева техническим нокаутом в первом раунде и Артур Астахов, который победил Магомеда Шейхова техническим нокаутом во 2-м раунде.