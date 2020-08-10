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10 августа 11:36
автор: Артур Гичунцев,

В Москве пройдет турнир, посвященный Абдулманапу Нурмагомедову

Специалист скончался 2 июля. Ему было 57 лет.

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что 9 сентября в Москве пройдет турнир по ММА, посвящённый заслуженному тренеру России Абдулманапу Нурмагомедову.

Функционер отметил, что помогать промоушену будет организация GFC. Планируется 14 боев, а главным событием вечера станет поединок россиянина Владимира Минеева и Даурена Ермекова из Казахстана.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В его активе 28 боев и 28 побед.

источник: ТАСС
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