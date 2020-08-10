Масвидаль обратился к UFC с просьбой устроить реванш против Усмана

Американец Хорхе Масвидаль хочет провести еще один бой против чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

«За шесть дней я сбросил двадцать фунтов. Прилетел в Вегас, потом отправился Абу-Даби.

Я дрался с чемпионом, нанес ему ущерб и выключил на минуту. Я готов повторить это. Ваш ход», – написал американец в соцсети.

Напомним, поединок завершился победой нигерийца по решению судей. Таким образом, Усман одержал 12-ю победу кряду.

Что касается Масвидаля, то на его счету 19 боев, 12 побед и семь поражений.