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11 августа 09:18
автор: Артур Гичунцев

Стипе Миочич: Уверен, бой с Кормье завершится моей победой

Их поединок возглавит турнир UFC 252, который состоится 16 августа.

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич высказался перед третьим боем против американца Даниэля Кормье.

«Уверен, наш бой завершится моей победой. У меня уже есть план. У Кормье – тоже, но он не сможет удивить меня. Мы оба сделали выводы и готовы показать битву. Думаю, это будет отличный бой», – сказал Миочич журналистке Меган Оливи.

За всю карьеру в ММА 41-летний Кормье одержал 22 победы при двух поражениях. На счету 37-летнего Миочича – 19 побед и три поражения.

Добавим, что это будет их третий поединок. В первом бою победителем вышел Кормье, во втором – Миочич.

источник: «Советский спорт»
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