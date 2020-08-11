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11 августа 10:59
автор: Артур Гичунцев

Волков сделал татуировку на всю спину (видео)

В крайнем поединке он проиграл американцу Кертису Блейдсу.

Российский боец UFC Александр Волков сделал новую татуировку. Об этом уроженец Москвы сообщил в своем Instagram.

«Моя спина уже не будет прежней! Спасибо Максиму Кислицину за кропотливый труд по сложнейшему перекрытию старой татуировки на моей спине!

Мы проделали огромный объем работы в 55 часов всего за две недели, и я рад, что доверил это настоящему профессионалу своего дела. Это сложно и больно, но результат стоит того!

После следующего боя меня еще ждет коррекция и дополнительный закрас старой татуировки. Ну а сейчас с новыми эмоциями я врываюсь в тренировочный процесс!» – написал боец, выложив следующее видео:

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Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex)

За всю карьеру в ММА 31-летний Волков одержал 31 победу и потерпел восемь поражений.

Ранее сообщалось, что следующим соперником россиянина станет американец Уолт Харрис.

источник: «Советский спорт»
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Волков сделал татуировку на всю спину (видео)
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